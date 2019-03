POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Polizeidirektion Mayen

Am Dienstag, dem 12.03.19, gegen 07.41 Uhr, befuhr ein 23jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Cochem-Zell die L 52 aus Rtg. Kaisersesch kommend in Rtg. Laubach. Kurz vor der Ortseinfahrt Laubach kam er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch aus seinem Pkw befreit werden. Der junge Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

