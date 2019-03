Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 28.02.2019 konnten im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in Ahrweiler zwei mutmaßlich entwendete Mountainbikes sichergestellt werden. Diese Räder konnten bisher keinen Verlust- oder Diebstahlsanzeigen zugeordnet werden. Es handelt sich zum Einen um ein weiß/rotes 26 Zoll Mountainbike der Fa. Ghost. Am Rahmen ist die Modelbezeichnung Special Edition 3000 angegeben. Am Unterrohr befinden sich zwei relativ große graue Lackflecken. Das Zweite ist ein dunkles 29 Zoll Damen Mountainbike der Fa. Cube, Modell Acces WLS exc 29. Ein besonderes Erkennungsmerkmal dürfte die laienhaft, grün lackierte Gabel sein.

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet die Besitzer oder eventuellen Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 02641-9740 mit der Wache in Verbindung zu setzen.

