Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mayen (ots)

Am Vormittag des 08.03.19, kam es im Einmündungsbereich der Anschlussstelle B 262/Mayen-Hausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die wartepflichtige Fahrzeugführerin bog von der B 262 nach links in Fahrtrichtung Mayen ab, kollidierte mit dem von rechts herannahenden Pkw und wurde aufgrund des Zusammenstoßes in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

