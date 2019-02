Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 20. Februar 2019

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 20. Februar 2019

Festnahmen und Durchsuchungsaktion gegen mutmaßliche "Rollertuningszene" - Maintal, Schöneck und Nidderau

(aa) Maintaler Polizisten nahmen am Dienstag vier junge Männer vorläufig fest und durchsuchten zudem insgesamt fünf Wohnungen in Schöneck, Nidderau sowie in Altenstadt. Hintergrund ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen eine mutmaßliche Rollertuningszene in Schöneck. In den Fokus gerieten zunächst drei Verdächtige im Alter von 16, 17 und 23 Jahren. Seit dem Sommer 2018 bearbeiten die Beamten mittlerweile gut 40 Strafanzeigen unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Führerscheins, des fehlenden Versicherungsschutzes und Urkundenfälschung. Die Beschuldigten sollen mit zusammengebastelten und nicht zugelassenen Kleinkrafträdern gefahren sein, die durch bauliche Veränderungen wie Sportauspuffanlagen, vergrößerte Vergaser, Tuningzylinder bis zu 125 Stundenkilometern schnell waren und teilweise nicht mal Bremsen hatten. Dabei sollen die jungen Männer mit ihren Bastelrollern auch über Fuß- und Radwege gefahren sein und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. An den Bikes waren zum Teil keine oder gefälschte Kennzeichen angebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurden schließlich für Dienstag die Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt; die Einsatzkräfte durchsuchten zunächst zwei Wohnungen in Schöneck und die Wohnung des 23-Jährigen in Altenstadt. Während der Ältere nicht angetroffen wurde, nahmen die Beamten in Schöneck die 16 und 17 Jahre alten Beschuldigten vorläufig fest. Zudem stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter befanden sich Motorroller, Fahrzeug- und Tuningteile sowie Versicherungskennzeichen aus vergangenen Jahren. Darüber hinaus stellten sie kleinere Mengen synthetischer Drogen, Haschisch und Marihuana, aber auch Luftdruckgewehre ohne Kennzeichnungen sowie verbotene Messer und Schlagringe sicher. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf zwei weitere Verdächtige aus Nidderau; es wurden eilends die hierfür notwendigen richterlichen Beschlüsse eingeholt, die 18 und 19 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen und deren Wohnungen ebenfalls durchsucht. Auch hier stellten die Polizisten umfangreiches Beweismaterial und Drogen sicher. Außerdem fanden sie offensichtlich selbstgebaute Böller, die nun einer sprengstoffrechtlichen Prüfung unterzogen werden. Ein Beschuldigter musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben, weil er kurz zuvor mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit einem "Bastelroller" gefahren war. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen schließlich entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern allerdings an.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt.

Offenbach, 20.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell