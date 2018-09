POL-MFR: (1363) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nürnberg (ots) - Heute Vormittag (11.09.2018) kam es im Nürnberger Stadtteil Kornburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer erlag in Folge dieses Unfalls seinen Verletzungen.

Gegen 10:40 Uhr war der 65-jährige Mann mit seinem Motorrad auf der Ringelnatzstraße in Fahrtrichtung Katzwang unterwegs und überholte am Ortsausgang von Kornburg ein Anhängergespann. Zeitgleich setzte ein vor dem Gespann fahrender 67-jähriger Mann mit seinem Nissan dazu an, nach links von der Ringelnatzstraße abzufahren. Der Motorradfahrer leitete daraufhin ein Bremsmanöver ein, kam zu Sturz und wurde von dem abbiegenden Pkw erfasst. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der verunglückte Motorradfahrer an der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro beziffert. Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei führten die Unfallaufnahme durch. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Rekonstruktion des Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Die Ringelnatzstraße ist derzeit (Stand 13:30 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen werden voraussichtlich bis etwa 14:00 Uhr andauern. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiten den Verkehr um.

