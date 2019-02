Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallverursacherin flüchtet mit weißem Kleinwagen

Cuxhaven (ots)

Land Hadeln. Donnerstagmorgen (14.02.2019) in der Zeit zwischen 9:15 Uhr bis 9:30 Uhr stieß die Fahrerin eines weißen Kleinwagens beim Rangieren auf dem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Dorfstraße in Neuenkirchen gegen einen schwarzen Fiat Tipo, der dort abgestellt gewesen ist. Die Fahrerin stieg aus, um sich den Schaden am Heck des parkenden Tipo anzusehen, und setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Die Unfallverursacherin war in Begleitung einer älteren Frau. Weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrerin oder zu dem weißen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Otterndorf (Tel.: 04751 / 909380) oder in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

