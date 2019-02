Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen + Versuchter Einbruch in Baufachzentrum + Winkelschleifer aus Feuerwehrgerätehaus entwendet

Cuxhaven (ots)

Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag hebelte eine bislang unbekannte Person die Hintertür einer Gaststätte in der Wohlsenstraße in Altenwalde auf. Der oder die Täter durchsuchten anschließend mehrere Räume und brachen einen Spielautomaten auf. Erbeutet wurde vorgefundenes Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

++++++++++++++

Versuchter Einbruch in Baufachzentrum

Cuxhaven. Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch versuchten eine oder mehrere Personen erfolglos, die Haupteingangstür eines Baufachmarktes in der Goethestraße in Altenwalde aufzubrechen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

++++++++++++++

Winkelschleifer aus Feuerwehrgerätehaus entwendet

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag hebelte jemand ein rückwärtiges Fenster des Berenscher Feuerwehrhauses an der Oxstedter Straße komplett aus dem Rahmen und gelangte so ins Gebäude. Nach derzeitiger Kenntnis wurde ein Winkelschleifer der Marke "Bosch" entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

