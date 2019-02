Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeuge stellt Ladendieb + Diverse Einbrüche in Gartenlauben + Autoscheibe eingeschlagen

Cuxhaven (ots)

Zeuge stellt Ladendieb

Cuxhaven. Ein 48-jähriger Mann entwendete am Dienstag gegen 11:30 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in der Kapitän-Alexander-Straße vier Damenjacken und flüchtete zu Fuß in Richtung Helgoland-Frachtkontor. Der Inhaber lief hinterher und stellte den Dieb. Da der Tatverdächtige deutlich alkoholisiert gewesen ist, veranlassten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade eine Blutprobenentnahme.

Diverse Einbrüche in Gartenlauben

Cuxhaven. Mehrere Kleingärtner unterschiedlicher Vereine sind Geschädigte nach Einbrüchen in den vergangenen Tagen. So brach jemand im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag in das Vereinsheim des KGV in der Brockeswalder Chaussee ein und entwendete daraus eine Stereoanlage, vorgefundenes Bargeld, diverse Getränke und Gartengerät. Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen schlug eine noch unbekannte Person ein Fensterglas einer Gartenlaube auf dem Vereinsgelände in der Straße Süderwisch ein und entwendete drei Kisten Leergut. Im Zeitraum zwischen Freitag- und Dienstagvormittag entwendete jemand einen Fernseher aus einer Gartenlaube auf einem Vereinsgelände an der Grodener Chaussee. Eine elektrische Säge wurde im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen aus einer Laube auf dem Vereinsgelände im Westerwischweg gestohlen. Hier wurde eine Tür aufgebrochen, um in die Gartenlaube zu gelangen. Im gleichen Zeitraum scheiterte ein Einbrecher bei dem Versuch, in eine Laube im Matthias-Claudius-Weg einzudringen. Bei den Taten richteten der oder die Täter einen Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Autoscheibe eingeschlagen

Otterndorf. Dienstagfrüh (12.02.2019) schlug jemand in der Zeit zwischen 6:20 Uhr und 7:15 Uhr die Heckscheibe eines Opel Corsa ein, der in der Schleusenstraße in Otterndorf abgestellt gewesen ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Otterndorf (Tel.: 04751 / 909380) oder Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

