POL-PDPS: Brand eines Pkw nach technischem Defekt

Pirmasens (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, geriet der Motorraum eines 43 Jährigen Pkw- Fahrers während der Fahrt auf der Kaiserstraße, durch einen technischen Defekt plötzlich in Brand. Geistesgegenwärtig lenkte der 43 Jährigen seinen Pkw auf den Gehweg in Höhe des Finanzamtes. Beim Öffnen der Motorhaube gab es eine Stichflamme, welche schnell auf den kompletten Pkw übergriff. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch den entstanden Vollbrand des Pkw wurde der davor geparkte Pkw eines 26 Jährigen sowie die Straßenüberführung des Finanzamt- Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Pirmasens war mit einem Löschfahrzeug und 4 Mann Besatzung vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Die Kaiserstraße war für ca. 1,5 Stunden zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 bis 50.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell