POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Waldparkplatz "Auf der Platte"

Pirmasens (ots) - Am Samstagmorgen, in der Zeit von 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, wurde ein schwarzer Merdedes Benz C- Klassen-Kombi auf dem Waldparkplatz in der Beckenhoferstraße, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken am rechten hinteren Kotflügel, beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Am beschädigten Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR Wer im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell