Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit drei Verletzten

Wirfus (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 19.00 Uhr, kam es auf der K 25 zwischen Wirfus und Klotten zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 90-jähriger Fahrer eines Pkw aus einem Eifelort geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit einem anderen Pkw. In diesem Fahrzeug wurden die Fahrerin und ein mitfahrendes Kind, beide auch aus einem Eifelort, verletzt. Auch der Senior erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell