POL-PDWIL: Brand eines PKW

Sevenig (Our) (ots) - Am Montag, den 10.12.2018 um 09:50 Uhr kam es in Sevenig (Our) zu einem Fahrzeugbrand auf einem Privatgrundstück. Das Fahrzeug ist nach dem Starten des Motors in Brand geraten. Die Ursache lässt sich vermutlich auf einen technischen Defekt zurückführen. Das Fahrzeug ist vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren Sevenig (Our), Eschfeld und Lützkampen, sowie die Polizei Prüm.

