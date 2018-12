POL-PDWIL: Zweimal Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots) - Auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis im Kirchweg wurde ein Seat Ibiza hinten rechts beschädigt. Der Vorfall dürfte sich am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs ereignet haben. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Stahl. Dort wurde im Stahler Weg in Höhe der Haus-Nr. 23 ein parkender VW Passat beschädigt. Zwischen 18.00 Uhr und 02.15 Uhr wurde an dem VW Passat der Außenspiegel der Fahrerseite von einem vorbeifahrenden Fahrzeug abgerissen. In beiden Fällen fuhren die Verursacher weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

