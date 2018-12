POL-PDWIL: Einbrecher in Bäckerei werden überrascht

Echternacherbrück (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen zwei Täter durch ein Fenster in eine Bäckereifiliale in der Bitburger Straße ein und versuchten in einem Büroraum einen Tresor aufzubrechen. Dabei wurden sie gegen 01.15 Uhr von einem Ehepaar überrascht, welches die Bäckerei mit Waren belieferte.

Die beiden Täter flüchteten daraufhin ohne Beute durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes und liefen unerkannt zu Fuß davon. In die anschließende Fahndung nach den Tätern war auch die luxemburgische Polizei eingebunden.

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: beide ca. 180 cm groß; beide haben eine stämmige Figur; beide trugen dunkle Jacken mit Kapuzen; einer der Männer trug an der linken Hand einen Handschuh und einen Schraubendreher.

Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell