Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall auf der Fuhrstraße

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein 18-jähriger Ennepetaler mit seinem VW Golf auf der Körnerstraße in Richtung Fuhrstraße. An der Kreuzung Fuhrstraße missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 23-jährigen Ennepetalerin, die mit ihrem Renault auf der Fuhrstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Renaultfahrerin verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell