Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Wertvollen Schmuck ergaunert

Sprockhövel (ots)

Am Montag gaben sich zwei Trickdiebe bei einer Seniorin aus Sprockhövel als Telekommitarbeiter aus. Sie gaben der Dame gegenüber an, dass sie die Leitungen kontrollieren müssten und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung beauftragten sie die Seniorin damit, den Fernseher im Auge zu behalten, um den Empfang zu kontrollieren. Währenddessen schnappten sich die falschen Mitarbeiter hochwertigen Schmuck, der sich in der Wohnung befand und entfernten sich aus der Wohnung. Die Täter werden so beschrieben: - etwa 175 bis 180 cm groß - zwischen 25 - 30 Jahre alt - schlank - kurze dunkelblonde Haare - blaue Jeans - dunkle Oberbekleidung

Die Polizei warnt noch mal ausdrücklich: Lassen sie keine fremden Personen ohne vorherige Ankündigung in ihre Wohnung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell