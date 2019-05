Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unbekannte zerstechen mehrere Reifen

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden im Ennepetaler Stadtgebiet sechs Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte zerstachen teilweise mehrere Reifen eines Fahrzeuges. In der Winkelstraße und in der August-Bildstein-Straße wurden an jeweils drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Hinweise auf die Täter liegen bisher keine vor. Hinweise können an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

