Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Porsche gestohlen

Wetter (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte einen Porsche Cayman S. Der Wagen war an der Straße Am Schiffswinkel in einer Parkbox abgestellt. Es handelt sich um einen schwarzen Porsche mit 19 Zoll Porschefelgen. Der Kilometerstand beträgt knapp 85000 Kilometer. In dem Fahrzeug hat sich auch der dazugehörende Fahrzeugschein befunden. Hinweise zu dem Fahrzeug können an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell