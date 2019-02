Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Medienerstinformation nach Schweren Verkehrsunfall

Ayl, B 51 (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.02.2019, ging gegen 04.00 Uhr ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle über einen schweren Verkehrsunfall in Ayl ein. Demnach kam in der Ortslage Im Brühl ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Kräfte der Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz, ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B 51 gesperrt, eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet. Wir bitten daher, von weiteren Nachfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell