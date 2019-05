Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein

Wetter (ots)

Am Sonntag brachen Unbekannte in eine Ausbildungsstätte an der Straße am Grünewald ein. In der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 05:00 Uhr, schlugen sie die Scheiben von zwei Fenstern ein und kletterten in das Gebäude. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

