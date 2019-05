Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Sechs Leichtverletzte Personen durch überhöhte Geschwindigkeit

Ennepetal (ots)

Die Kölner Straße musste am späten Samstagnachmittag für eine gute Stunde voll gesperrt werden. Auslöser für die Sperrung war ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr kam. Auf Höhe des Viaduktes in einer Rechtskurve verlor ein 26 jähriger Gevelsberger, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen VW. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fiat. Vier Insassen aus dem VW und eine dreiköpfige Familie aus dem Fiat benötigten vor Ort Betreuung durch Rettungskräfte. Es wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Zwei der Verletzten aus dem VW, sowie eine 38 jährige Ennepetalerin mit ihrem Säugling, aus dem Fiat wurden durch eingesetzte Rettungswagen zur Kontrolle in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell