Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nassau- Scheuern

Nassau (ots)

Am 26.04.2019 gegen 22:13 Uhr verursachte der Fahrer eines 7er BMW' s einen Verkehrsunfall in der Dienethaler Straße in Nassau- Scheuern. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das stark beschädigte Fahrzeug über die Straße Am Sauerborn und geriet dort, als vermutliche Folge des Zusammenstoßes, in Brand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur o.g. Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden. 02603/9700, pibadems@polizei.rlp.de.

