Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Radfahrer

Diez (ots)

Am 24.04.2019 gegen 17:00 Uhr kam es in der Limburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer versuchte die Straßenseite zu wechseln, hierbei fuhr er zwischen Autos hindurch, welche Aufgrund einer weiter vorgelagerten Ampelanlage warten mussten. Eine 53-jährige Autofahrerin überholte in diesem Moment die wartenden Autos, um bei der vorgelagerten Ampelanlage auf die Linksabbiegerspur zu kommen. Hierbei fuhr sie über die Fahrbahn des Gegenverkehrs, da der Einfädelungsstreifen der Linksabbiegerspur erst kurz vor der Ampelanlage beginnt. Bei diesem Überholmanöver übersah die Autofahrerin, den zwischen den PKW hervorkommenden Radfahrer und erfasste diesen mit ihrem Fahrzeug. Der Radfahrer kam zu Fall. Glücklicherweise erlitt er hierbei lediglich leichte Verletzungen.

