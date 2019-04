Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung - Dachstuhlbrand in Flingern

Düsseldorf (ots)

Montag, 22. April 2019, 15.52 Uhr. Gerresheimer Straße, Flingern

Aktuell brennt es im Dachgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses in Flingern. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen der Feuerwehr konnte eine Person nurnoch tot in der Brandwohnung aufgefunden werden. Zurzeit befindet sich ein Großaufgebot der Feuerwehr und Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Die Lôschmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Eine abschließende Pressemeldung folgt.

