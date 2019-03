Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß mit Skateboard-Fahrer

Oberotterbach (ots)

Der 64-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Unterdorfstraße in Richtung Weinstraße. Kurz vor der Einmündung zur Weinstraße fuhr ein 12-jähriges Kind mit dem Skateboard einen abschüssigen Weg in Richtung Unterdorfstraße, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und gelangte so über die Bordsteinkante des Gehwegs auf die Fahrbahn. Bei der anschließenden Kollision mit dem langsam fahrenden Pkw wurde der Skateboard-Fahrer, welcher ohne Helm unterwegs war, glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte den Leichtverletzten zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

