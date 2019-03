Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 18.03.2019, zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr wurde in der Marktstraße, ein geparkter Pkw Ford Focus beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken gegen den Ford. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit einem hellgrauen VW, ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

