Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kennzeichen entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 14.03.19 bis 18.03.19, wurden an einem geparkten Pkw in der Herzog-Wolfgang-Straße, beide Kennzeichenschilder SÜW-S 1440 entwendet. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-9334-0 oder per email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



