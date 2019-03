Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, Boelckestraße, 16.3.19, 17.00 Uhr Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Billigheim-Ingenheim (ots)

Zu einem gefährlichen Vorgang im Straßenverkehr kam es am 16.3.19, gegen 17.00 Uhr in der Boelckestraße in Billigheim-Ingenheim. Ein 18-jähriger Mann sprang auf die Motorhaube eines in der Ortschaft fahrenden Pkw einer 48-jährigen Fahrerin. Bei dieser Aktion ging die Windschutzscheibe des Pkw zu Bruch und der 18-jährige zog sich Verletzungen am linken Knie zu. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den Beteiligten im Verlauf eines Gespräches zu Streitigkeiten und einem Angriff auf die 48-jährige Pkw-Fahrerin. Ermittlungen zufolge waren Forderungen des 18-jährigen gegenüber der 48-jährigen Pkw-Fahrerin der Grund für das Verhalten des 18-jährigen. Beide kannten sich schon vor dem Vorfall. Bei der 48-jährigen Pkw-Fahrerin wurde zudem noch der Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Der 18-jährige wird sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, die 48-jährige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von Betäubungsmittel verantworten müssen.

