POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten Einbrecher in ein Vereinsheim Am Waldesrand. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist bisher nicht abschließend geklärt. Augenscheinlich hatten es die Einbrecher auf alkoholische Getränke abgesehen, die sie noch im Vereinsheim konsumierten. Hinweise auf die Einbrecher liegen bisher keine vor.

