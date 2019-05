Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Einbrüche am vergangenen Wochenende

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in ein Büro an der Bruchstraße und in einen Imbiss an der Straße Am Büchsenschütz einzubrechen. In der Bruchstraße hebelten sie eine Terrassentür auf und entwendeten Elektrogeräte wie Mobiltelefone und ein Notebook. Am Büchsenschütz versuchten sie das Oberlicht eines Imbiss aufzuhebeln, dies gelang ihnen allerdings nicht und die Täter ließen von dem Objekt ab.

