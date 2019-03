Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täterfestnahmen nach Raubdelikten

Mainz-Innenstadt (ots)

Dienstag, 05.03.2019, 17:00 bis 17:20 Uhr

In der Mainzer Innenstadt werden im Bereich der Schöfferstraße und anschließend im Bereich der Schillerstraße innerhalb kurzer Zeit zwei Raubdelikte begangen. In beiden Fällen werden Jugendliche aus einer 8-köpfigen Gruppe heraus aufgefordert Bargeld auszuhändigen. In einem Fall kommt ein Jugendlicher dieser Aufforderung nach. In dem zweiten Fall flüchtet die Gruppe nachdem ein Jugendlicher laut um Hilfe ruft. Die flüchtigen Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 17 Jahren können durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Nach Durchführung von Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen werden die Tatverdächtigen entlassen. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

