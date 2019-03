Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Montag, 04.03.2019, 11:25 Uhr

Am Montagmittag kommt es in der Eugen-Salomon-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant. Der unbekannte Täter bricht die Tür auf. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Montag, 04.03.2019, 19:45 Uhr

In Zornheim ist es am Montag zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Ein Mitteiler meldet der Polizei, dass die Tür eines Hauses offen steht und er Geräusche aus dem Haus gehört habe. Die eintreffenden Polizeibeamten stellen fest, dass eine Tür aufgebrochen wurde. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft negativ. Es liegen keine Täterhinweise vor. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Samstag, 02.03.2019, 13:00 Uhr bis Sonntag, 03.03.2019, 12:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag ist es in Jugenheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gekommen. Der unbekannte Täter versucht die Tür aufzubrechen. Vermutlich wurde er dabei gestört, so dass er nicht ins Innere des Hauses gelangt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell