Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fehler beim Überholen

Bad Dürkheim (ots)

Am 24.02.19, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Daimler Benz die Mannheimer Straße i.R. A 650. In Höhe der Einmündung am "Neuberg" setzte er zum Überholen eines Pkw Citroen an und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste er ab und scherte hinter dem Pkw, Citroen ein. Hierbei touchierte er diesen im Heckbereich. Er verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und blieb links neben der Fahrbahn im Gebüsch liegen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. Der entgegenkommende Pkw wurde nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

