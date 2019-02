Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.02.19, zw. 16:00 - 17:30 Uhr, touchierte ein bisher unbekannter Pkw beim Vorbeifahren an einem in der Sonnenwendstraße, in Höhe des Anwesens 41, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Polo dessen linken Außenspiegel und beschädigte ihn dabei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

