Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abbiegeunfall mit verletzter Radfahrerin

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 23.02.2019, kam es an der Einmündung Winzinger Straße/Spitalbachstraße am Vormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin wollte nach links in die Spitalbachstraße einbiegen und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden PKW. Trotz einer Vollbremsung des selbigen kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich die Fahrradfahrerin am Kopf verletzte. Erschwerend trat hier der Umstand zu Tage, dass seitens der Radfahrerin kein Helm getragen wurde. Aufgrund ihrer Kopfverletzung wurde die Fahrradfahrerin in das naheliegende Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell