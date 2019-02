Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in der Hauptstraße

Battenberg (Pfalz) (ots)

Am Samstag, 23.02.2019 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Battenberg zwischen Falltorstraße und Bushaltestelle zu einem Unfall, bei dem ein geparkter Hyundai i30 von der Fahrertür bis zum vorderen linken Kotflügel zerkratzt wurde. An dem Hyundai waren blaue Lackanhaftungen sichtbar. Der Schaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Hinweise auf den Verursacher, der das Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift haben muss, nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel: 06359/9312-0 entgegen.

