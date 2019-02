Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW in Haßloch

Haßloch (ots)

Unbekannte(r) Täter zerkratzte(n) am Samstag, 23.02.2019, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, großflächig und kreisförmig beide Türen auf der Fahrerseite eines PKW Kombi (Skoda, Superb, schwarz) welcher auf dem Parkplatz vor der TSG-Halle abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch!

