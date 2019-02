Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Brand einer Küche

Bad Dürkheim (ots)

Vermutlich durch eine eingeschaltete Herdplatte und eine auf ihr abgestellte Fritteuse ereignete sich am Freitag, gegen 21:04 Uhr, ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Friedelsheimer Straße. Die Flammen griffen anschließend auf die Dunstabzugshaube über. Durch die umgehend eingetroffene Feuerwehr Bad Dürkheim konnte der Brand rasch gelöscht werden. Zwei Wohnungsinhaber, ein 23-jähriger und ein 17-jähriger, sowie ein 16-jähriger Freund der Wohnungsinhaber wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung zunächst durch das DRK behandelt und anschließend vorsorglich in das Krankenhaus verbracht. Nach Auskunft des Hauseigentümers beläuft sich der durch den Brand entstandene Schaden auf ca. 50.000 Euro. Die Feuerwehr Bad Dürkheim war mit fünf Löschfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.

