POL-PDNW: Bad Dürkheim - Schwerpunktkontrollen - Linienverkehr, Taxis, Schwerlastverkehr (Lkw)

Am 19. und 21.02.2019 führte die PI Bad Dürkheim mit Unterstützung von speziell ausgebildeten Beamten der "Zentralen Verkehrsdienste" mit Standort in Schifferstadt in Bad Dürkheim Kontrollmaßnahmen durch. Bei der Überwachung des Durchfahrtsverbotes für Lkw auf der B 37 i.R. Frankenstein und in umgekehrter Fahrtrichtung wurden am 21.02.19, zw. 14:30 - 15:30 Uhr, vier Lkw kontrolliert. Diese waren alle berechtigt auf der B 37 unterwegs. (Anliegerverkehr) Bei Kontrollmaßnahmen auf dem Parkplatz der Villa Rustica und am Busbahnhof wurde ein Lkw-Fahrer beanzeigt, der seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Er muss nun mit einer Geldbuße von 60,- Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Weiterhin führten vier Taxifahrer, die am Busbahnhof überprüft wurden nicht die Taxenordnung mit bzw. waren die Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß beschildert. Diesbezüglich wurden Berichte für die zuständige Genehmigungsbehörde (KV Bad Dürkheim) erstellt. Bei einem Bus wurde zu wenig Profil an einem Reifen festgestellt, was mit einer Geldbuße von 60 Euro und ebenfalls einem Punkt geahndet wird. Darüber hinaus wurden bei drei Bussen Mängel festgestellt, für die jeweils ein Mängelbericht erstellt wurde. (fehlende Gurtpeitschen, defekter Motorausschalter, defekte Blinkergläser).

