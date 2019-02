Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzte Katze nach Zusammenstoß mit PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr überfuhr in der Maximilianstraße ein Verkehrsteilnehmer eine die Fahrbahn überquerende Katze. Die Beamten versuchten das Tier einzufangen, doch das Kätzchen entzog sich dieser Hilfeleistung in dem es die Flucht ergriff. Die Katze schien sich offensichtlich nur leicht am Hinterlauf verletzt zu haben.

