Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl in einem Buchhandel in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.02.2019 wurde einer 71-jährigen Dame ein Smartphone im Wert von knapp 900.- Euro aus ihrem zuvor mit Reißverschluss verschlossenen Rucksack entwendet. Im Kassenbereich eines Buchhandels in der Neustadter Fußgängerzone wurde sie von zwei Frauen bedrängt, die sich rechts und links von ihr positionierten und auch Körperkontakt suchten. Erst später wurde der Diebstahl aus dem Rucksack bemerkt. Beide Frauen wurden als ca. 165cm-170cm groß, rundliches eher fleischiges Gesicht (nicht ganz schlank), leicht gelockte kinnlange Haare, nicht verwahrlost, europäisches/deutsches Erscheinungsbild und sprach mit leichtem osteuropäischem Akzent, beschrieben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt unter 06321/8540.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



