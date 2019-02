Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weggefahren nachdem Unfall verursacht wurde

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwochmittag kam es am Tunnel in der Branchweilerhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der linke Außenspiegel eines geparkten PKWs wurde hierbei beschädigt. Ein aufmerksamer Passant konnte einen schwarzen Mercedes, Typ C- oder E-Klasse, beobachten wie dieser den Unfall verursacht hat. Der Schaden an diesem Fahrzeug müsste am rechten Außenspiegel erkennbar sein.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell