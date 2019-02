Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fußgänger leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.02.19, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 77-jährige Opel-Fahrerin die Weinstraße Süd in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung der Hans-Koller-Straße bog sie nach links ab und übersah hierbei einen 64-jährigen Fußgänger, der gerade dabei war die Hans-Koller-Straße zu überqueren. Der Fußgänger wurde von dem Pkw leicht erfasst und stürzte. Er zog sich hierbei glücklicherweise keine Verletzungen zu. Lediglich seine Uhr wurde beschädigt.

