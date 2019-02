Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden - Feuerwehr fährt große Geschütze auf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Nachmittag entdeckte ein 42-jähriger Mann in der Robert-Stolz-Straße ein Fahrrad, welches an einem Baum festgekettet war. Bei näherer Betrachtung erkannte er diesen Drahtesel wieder. Bei dem Mountain-Bike handelte es sich genau um das, welches ihm wenige Tage zuvor entwendet wurde. Der Herr konnte den Beamten einen entsprechenden Eigentumsnachweis vorweisen. Das Schloss wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr losgeschnitten.

