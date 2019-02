Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 23.02.2019 um 03:05 Uhr wurde eine 24-jährige Frau aus Pirmasens in der Bitscher Straße, Pirmasens festgestellt, welche gerade dabei war in ihren PKW einzusteigen. Bei der Frau wurden Anhaltspunkte festgestellt, welche auf den Konsum von Alkohol hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Bis zur Nüchternheit wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und hiernach wieder an die Frau ausgehändigt.

