Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Müllfahrzeuges

Rodalben (ots)

Am Freitag, 22.02.2019 gegen 11:35 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße, Rodalben ein Fahrzeugbrand. Vermutlich durch zuvor unsachgemäße Müllentsorgung geriet die Heckklappe eines Müllwagens in Brand. Der 47-jährige Fahrer aus Pirmasens wurde durch einen Mitfahrer auf die Rauchentwicklung im Bereich der Heckklappe aufmerksam gemacht. Durch die Feuerwehr Rodalben wurde der Brand gelöscht. Der Müllwagen war mit gelben Säcken beladen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,00 Euro.

