POL-NI: Nienburg-Einbruch in der Moosriethe

Nienburg (ots) - (BER)Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 20.02.2018,15.00 Uhr und Sonntag, 25.02.2018, 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Nienburger Moosriethe ein. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, brachen sie ein Badezimmerfenster komplett heraus, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten alle Räume. Mit Bargeld und etwas Schmuck als Beute flüchteten die Einbrecher durch eine Terrassentür. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Nienburg unter 05021 / 97780 entgegen.

