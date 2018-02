POL-NI: Hoya-Kompletträder entwendet

Nienburg (ots) - (BER)Unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in Hoya, Bücker Straße, zwei Komplettsätze Pkw-Räder. Die Radsätze waren nach einer Reinigung am Wochenende auf einer Rasenfläche am Wohnhaus gelagert. Bei den entwendeten Rädern handelt es sich jeweils um Alu-Felgen mit Reifen der Größe 245/35 auf 19 Zoll, sowie 235/45 auf 18 Zoll. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2 500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Hoya, 04251/934640 oder in Nienburg, 05021 / 97780 zu informieren.

