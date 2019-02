Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Pirmasens (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro entstand am 21.02.2019 bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 05:20 Uhr in der Turnstraße ereignete. Dort stieß ein 44-jähriger LKW-Fahrer beim Rangieren auf dem Gelände einer Tankstelle gegen ein Schild und den Fahnenmast eines angrenzenden Autohauses, wodurch dieser umfiel und auf zwei ausgestellte Fahrzeuge stürzte. Die beiden Autos wurden dadurch erheblich beschädigt.

