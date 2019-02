Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Am 21.02.2019 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde ein braun-metallic-farbener Audi A 3, der in einer quer zur Fahrbahn angeordneten Parkbucht in der Von-Rosen-Straße am Anwesen Nr. 5 geparkt war, von einer bislang unbekannten Person mutwillig an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

